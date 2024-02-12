Росстат: миграционный отток из новых регионов составил 87,6 тысячи человек

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Эвакуированные жители Херсона выходят из автобуса возле железнодорожного вокзала в Джанкое

Новые регионы России покинули 87,6 тысячи человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Статистика приводится за период с января по ноябрь 2023 года.

Официально ведомство пока не раскрывало информацию конкретно по ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Однако сведения по миграции в регионах появились с начала 2023 года под рубрикой «Общие итоги миграции в пределах России».

Во внутренней миграции показан миграционный прирост населения, чего не должно быть, поскольку внутренняя миграция всегда равна нулю. Единственный вывод, который можно сделать из этих данных, — это прирост в миграционном обмене между территорией России в границах начала 2022 года и четырьмя новыми регионами, — объяснил демограф Игорь Ефремов.

По данным Росстата, жители новых регионов чаще всего переезжают в Московскую область или на Кубань. Так, за 11 месяцев прошлого года сюда переселились 13,9 и 14 тысяч человек соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в социально-экономическом развитии Донбасса и Новороссии нет мелочей, идет возрождение этих регионов.

По словам Путина, интеграция присоединенных регионов набрала хороший темп, там на регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, «реализуются другие меры социальной поддержки». Глава государства указал, что в настоящее время выплатами охвачено более 2 млн человек, а к 2025 году их будут получать более 3 млн граждан.

Также восстанавливается экономика, в том числе промышленность и индустрия, заявил Путин. По его данным, свою работу возобновили порядка 150 предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи и других отраслей.