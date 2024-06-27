Россию пытаются исключить из Интерпола Колокольцев: некоторые западные стран хотят исключить Россию из Интерпола

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Некоторые западные страны пытаются добиться исключения России из Интерпола, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа в Нью-Йорке. Это, по его словам, является нарушением всех уставных документов организации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Глава МВД России поднял вопрос о проявлении русофобских настроений в мире и действий ряда стран по политизации существующих международных площадок. Наблюдаются попытки ряда западных государств исключить Российскую Федерацию из Интерпола в обход всех уставных документов Организации, — отметила Волк.

Кроме того, в понедельник, 24 июня, Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном Telegram-канале констатировал, что Россия переживет новые санкции, принятые против нее накануне Евросоюзом, но ничего не забудет и не простит. Он предупредил, что на попытки Запада причинить вред российским гражданам будет дан ответ, поскольку рестрикции всегда бьют по гражданам и бизнесу, а не по власти.