Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом. Агрессивные ранние меры дают положительный результат.
Кроме России эффективно борются с инфекцией Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Шри-Ланка, Филиппины. Опыт этих стран доказывает, что ранние агрессивные меры по предотвращению болезни действительно работают,
В организации отметили необходимость комплексного подхода в борьбе с новой инфекцией. И появление в стране хотя бы одного больного человека уже следует считать вызовом. Несмотря на быстрое распространение вируса по миру, в ВОЗ считают, что о пандемии говорить пока рано.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил об обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в стране. Пациент вернулся в страну из итальянского региона Ломбардия.
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