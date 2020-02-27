https://static.news.ru/photo/ff3ae94e-59b1-11ea-86a1-fa163e074e61_660.jpg Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус Фото: Chen Junxia/ XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом. Агрессивные ранние меры дают положительный результат.

Кроме России эффективно борются с инфекцией Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Шри-Ланка, Филиппины. Опыт этих стран доказывает, что ранние агрессивные меры по предотвращению болезни действительно работают, пишет РИА Новости.

В организации отметили необходимость комплексного подхода в борьбе с новой инфекцией. И появление в стране хотя бы одного больного человека уже следует считать вызовом. Несмотря на быстрое распространение вируса по миру, в ВОЗ считают, что о пандемии говорить пока рано.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил об обнаружении первого случая заболевания коронавирусом в стране. Пациент вернулся в страну из итальянского региона Ломбардия.