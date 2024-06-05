Россию ограничили в рамках Всемирной продовольственной программы ООН РБК: Россию сильно ограничили во Всемирной продовольственной программе ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия, сообщает РБК. Речь идет о программе, в рамках которой продовольствие закупается и передается в нуждающиеся страны как гуманитарная помощь — Москва передавала продукты в течение последних 20 лет, они покрывали до 20% от всего объема поставок организации.

В последние месяцы под разными предлогами доступ российского продовольствия сильно ограничен со стороны ВПП ООН, что при дефиците бюджета этой организации может привести к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете, — заявил собеседник издания.

Он пояснил, что высокая доля России в объеме поставок объяснялась тем, что продукция стоила на 10-15% дешевле, чем у альтернативных поставщиков. Это давало возможность передавать ее большому количеству голодающих. Основными получателями российского продовольствия по линии ВПП ООН были Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

Ранее МЧС России выразило готовность помочь Армении в ликвидации последствий паводков. Реки Дебед, Агстев и Ташир разлились, затопив ряд населенных пунктов. Дороги государственного назначения М-6 и М-4 получили повреждения.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила NEWS.ru, что Россия всегда протягивала руку тем, кто в этом нуждается. По ее словам, такое произошло в секторе Газа, в котором сложилась тяжелая ситуация, палестинцам требовалась гуманитарная помощь. Подобное наблюдалась и в Сирии, заметила она.