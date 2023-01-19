Россиянки стали чаще жаловаться на харассмент

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харассмент

Россиянки стали чаще сталкиваться с домогательством на рабочем месте, передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. Аналитики предполагают, что это связано с тем, что после пандемии работники стали возвращаться с удаленки в офисы.

Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 5%, со стороны коллег — 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 8%, со стороны сослуживцев — 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3% и 4% соответственно, — говорится в исследовании.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

Ранее стало известно, что медбрата одной из больниц подмосковного Наро-Фоминска будут судить за насильственные действия над детьми. По данным следствия, мужчина совершил два преступления — он осуществил сексуальное насилие над девочками четырёх и восьми лет.

Психолог Наталья Толстая рассказала, что харассмент крайне распространён в медицинской среде, главным образом из-за ночных дежурств. По ее словам, жертвами домогательств часто становятся медсёстры и молодые медики. Они слышат непристойные предложения от заведующих отделений и главных врачей.