Россиянки получили поздравление с 8 Марта из космоса Российские космонавты записали видеопоздравление в честь 8 Марта

Фото: t.me/roscosmos_gk

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции искренне поздравляют всех женщин

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции записали видеопоздравление в честь 8 Марта, которое приводится в Telegram-канале Роскосмоса. В нем они обратились к российским женщинам и поблагодарили их за безграничную поддержку и любовь в любых ситуациях.

Дорогие женщины! Мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери! Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в нашей стране праздников — 8 Марта. И хотя с этим праздником мы поздравляем вас раз в году весной, мы счастливы и благодарны вам за то, что вы окружаете нас своей заботой и любовью вне зависимости от времени года, — сказал Петелин.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее поздравил российских женщин с праздником 8 Марта, который «олицетворяет возрождение и красоту». Он пожелал им любви, крепкого здоровья и благополучия. В своем обращении Медведев отдельно поздравил женщин, которые несут службу в Вооруженных силах России.

Ранее стало известно, что букет цветов, уютный домашний вечер и неожиданный сюрприз возглавили топ-3 самых популярных подарков в Международный женский день. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной компанией «Нетология». При этом женщины также хотели бы получить 8 Марта книгу (41%), абонемент на занятия спортом, творчеством, танцами (41%), что-то из виш-листа (39%), сертификат на продукцию любимого бренда (37%).