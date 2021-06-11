Россиянка сравнила шведский стол в Сочи с турецким All inclusive

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Россиянка, которая из-за закрытой в апреле Турции полетела в Адлер, рассказала о некоторых особенностях отдыха в России и отличии шведского стола по-русски от турецкой системы All inclusive. Свою историю на платформе «Яндекс.Дзен» она начала с того, что туроператор посчитал равноценным обмен пятизвёздочной гостиницы в Сиде со «Всё включено» на четыре звезды в Адлере по системе «Завтраки — Ужины».

Собственно, отель был неплохим, прямо на первой линии «с прекрасным видом на море». Но сочинская версия шведского стола её очень разочаровала.

На завтрак всегда были сухие хлопья, три вида, и молоко. Два вида каши: молочная и безмолочная. Омлет, макароны, картофель, запеканка, курица, тефтели. Овощная, фруктовая, колбасная и сырная нарезка. Консервированные овощи. Печенье, блинчики со сгущенкой или джемом. Из напитков — морс, пакетированный чай, растворимый кофе, — сказала она.

Туристка отметила, что жуткая привычка экономить на продуктах сразу бросилась в глаза. Её не устроили консервированные оливки и горошек из «Магнита».

На ужин подавали суп или окрошку, два мясных блюда на выбор — в основном тушёную курицу или фрикадельки, а также недорогое рыбное блюдо. Из гарниров гостям предлагали макароны, картошку, крупы или тушёные овощи. Кроме того, туристы могли насладиться оливье с кислым майонезом или морковным салатом.

Весь алкоголь в отеле был платным. Его нужно было покупать в баре отдельно. Но самое ужасное началось, когда в отель нахлынуло сразу много туристов: уже к середине завтраков на столах было пусто и гости уходили голодные и злые, посетовала россиянка.

Знаю, что питание по системе «Всё включено» в Турции тоже не все считают эталоном качества. Но по сравнению с «четвёркой» в Сочи, всё же выигрывает во сто крат, — отметила она.

Ей не хватило аутентичных блюд, как это делают в Турции. Ни кавказского шашлыка, ни барабульки или хинкали в меню не было. Помимо местного колорита девушке не хватило просто вкусной еды. У неё сложилось впечатление, что «владельцы ресторана при составлении меню исходили из расчетов экономии и совсем не думали о своих гостях».

Ранее российская туристка, которая побывала в Абхазии, объяснила, почему людям с «большим кошельком» не стоит туда ездить. Девушка отметила, что в стране очень плохая инфраструктура, разруха и гуляющие по деревням коровы — это всё приводит в ужас многих туристов. Но также перечислила плюсы курорта.