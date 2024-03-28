Россиянин впал в кому из-за отсутствия кислорода в самолете: что известно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турист из Красноярска впал в кому во время задержки вылета самолета из Таиланда, лечение оценивается уже в 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Что известно об этом инциденте, о чем рассказала супруга мужчины, почему он может умереть?

Что случилось

По данным Mash, рейс «Аэрофлота» не смог вылететь в Красноярск 27 марта из-за неисправности и задержался на сутки, пассажиры четыре часа просидели в самолете, в салон которого не подавался кислород. Многие почувствовали себя плохо, стали терять сознание, их забирали на скорой, добавляет источник.

Всего медики госпитализировали четверых, у одного мужчины остановилось сердце, он впал в кому, пишет Telegram-канал.

Сколько стоит лечение

Как сообщает Mash, сейчас состояние впавшего в кому красноярца очень тяжелое, а его супруге выставили большой счет за оплату лечения — уже более 3 млн рублей.

«Деньги у нее есть, но снять их с российской карты не получается. Страховая компания заявила, что это не их случай. Тайские врачи требуют моментально отдать около 1,5 миллиона, иначе пациента отключат от системы жизнеобеспечения. Авиакомпания на связь с женщиной не выходит», — отмечается в публикации источника.

Telegram-канал публикует аудиозапись разговора с женой впавшего в кому россиянина, из которой следует, что, если оплата не произойдет в самый ближайший момент, мужчину отключат от аппарата жизнеобеспечения.

«Это за те два дня и за те все операции, процедуры, которые они ему сделали. Если я не оплачу, не положу хотя бы на депозит госпиталя хотя бы полтора миллиона нашими рублями, мужа просто отключат от системы жизнеобеспечения», — говорит женщина на аудиозаписи, опубликованной Mash.

На настоящий момент неизвестно, поступали ли официальные комментарии от авиакомпании или российских властей по поводу этого инцидента.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какой похожий инцидент произошел на борту рейса из Таиланда

12 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что двум россиянам стало плохо во время полета из Таиланда в РФ, в результате чего Airbus A330 «Аэрофлота» экстренно посадили в Ташкенте.

По данным источника, воздушное судно следовало по маршруту Бангкок — Екатеринбург, однако в какой-то момент 59-летнему пассажиру резко стало плохо. В итоге члены экипажа решили экстренно сесть в столице Узбекистана, на место прибыли местные врачи и доставили мужчину в больницу Ташкента, писал SHOT. По предварительным данным, у него был инфаркт, жена мужчины осталась на борту и решила лететь дальше, писал Telegram-канал.

Рейс должен был продолжиться, однако во время руления к взлетно-посадочной полосе стало плохо еще одной пассажирке, отмечалось в публикации источника. В итоге борт развернулся и отправился на стоянку, женщину передали медикам, а лайнер продолжил путь на Урал, добавлял SHOT.

Как врачи откачали пятерых пассажиров на борту рейса Москва — Якутск

24 февраля пятерым пассажирам стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Якутск. По счастливой случайности тем же рейсом летели врачи Мария Павлова и Луиза Атласова, которые оказали помощь попутчикам.

«В течение почти всего рейса пассажиры друг за другом жаловались на самочувствие. Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому. Один мужчина даже подумал, что мы штатные медики на самолете», — рассказала Атласова.

Как сообщили очевидцы, в салоне было очень душно и сильно пахло перегаром. Предположительно, это могло спровоцировать недомогание у пяти человек. Медик отметила, что самочувствие ухудшилось у трех мужчин и двух женщин, причем у всех были разные показания.

Атласова уточнила, что у одного мужчины был гипертонический криз и поднялось давление. У другой пассажирки, которая злоупотребила спреем для носа, возникла сердечная недостаточность. Также плохо себя почувствовал иностранец, с которым пришлось говорить через переводчика.

«Даже стюардесса сказала, что за 20 лет полета впервые видит такое количество заболевших за рейс», — отметила медик.

Врач призналась, что они с коллегой смогли отдохнуть только к концу рейса, когда лететь оставалось около часа из более чем шести часов перелета из Москвы. После посадки в Якутске нескольких пассажиров увезли на скорой в больницу.

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