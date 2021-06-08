Россиянин был в восторге от путешествия на «боковушке» плацкарта у туалета

https://static.news.ru/photo/75ae7548-c804-11eb-b044-96000091f725_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский путешественник провёл три дня в поезде на самом нелюбимом у россиян месте — боковушке в плацкарте у туалета. Как он написал в своём блоге на портале «Яндекс.Дзен», по итогу путешествия он был в восторге от этого места.

Мужчина ехал из Москвы в Элисту в новом фирменном вагоне, поэтому никаких неприятных запахов за всё время путешествия не почувствовал благодаря новейшей системе вентиляции. Также он не мог пожаловаться на очереди к туалету, поэтому его никто не беспокоил.

На боковом месте оказалось достаточно много места, чтобы было удобно сидеть, а с двух сторон были специальные стенки, чтобы не съезжал матрас. На нижнюю полку билет он не стал брать, чтобы избавиться он навязчивой компании чужого человека.

В итоге за трое суток единственная проблема, с которой он столкнулся, стала хлопающая дверь. Но её компенсировали такие бонусы как индивидуальный светильник у кровати и USB-разъём для зарядки телефона.

В общем, мне было очень классно. И я подумал, что верхняя боковая в вагонах такой конфигурации меня больше не пугает, — подвёл итог путешественник.

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