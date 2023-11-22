Россияне жалуются на сбой в работе «ВКонтакте» В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В работе российской социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи не могут войти в мобильное приложение и на сайт платформы. Агентство РИА Новости со ссылкой на представителей компании сообщает, что разработчики уже приступили к работе над восстановлением доступа.

Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме, — рассказали в компании.

По данным портала «Сбой.рф», всего за сутки было зарегистрировано больше 3000 жалоб. Согласно статистике, сбой в работе соцсети наблюдается как минимум в 35 регионах России. При этом больше всего (24%) комментариев о сбоях приходят от жителей Москвы. На втором месте по числу жалоб — Санкт-Петербург (13%), а третье место разделили Свердловская и Челябинская области (по 4%).

Ранее сообщалось, что 13 ноября в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Проблему в работе приложения подтвердили сотрудники горячей линии. Что стало причиной технических неполадок, неизвестно.

До этого пользователи Telegram в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа два дня подряд жаловались на сбои в работе мессенджера. За 31 октября было зарегистрировано 24 тысячи жалоб.