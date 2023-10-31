Россияне второй день подряд жалуются на сбой в работе Telegram Пользователи Telegram на юге России пожаловались на сбой в работе мессенджера

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Пользователи Telegram в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа второй день подряд жалуются на сбои в работе мессенджера, сообщает портал «Сбой.рф». Всего за сутки было зарегистрировано 24 тысячи жалоб.

Согласно статистике больше всего (37%) комментариев о сбоях приходят от жителей Краснодарского края. На втором месте по числу жалоб — Ростовская область (15%), а на третьем — Ставропольский край (10%). Еще 8% обращений приходится на жителей Воронежской области, по 7% — на пользователей из Москвы и Волгоградской области, 4% — на Дагестан. По 2% жалоб пришли из Ярославской области и Северной Осетии, еще по 1% — из Астраханской и Самарской областей, Петербурга, Чечни, Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

Сбой в работе Telegram на юге России был зафиксирован накануне, 30 октября. Мессенджер не работал в Краснодарском крае, Ставрополье, Москве, а также Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях. Всего на работу приложения пожаловались 17,5 тысячи пользователей.

Ранее пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» сообщали о сбое в работе мобильного приложения, после того как Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. По данным сервиса Downradar, чаще всего жаловались клиенты из российской столицы — от них поступило более 1800 отчетов об ошибке.