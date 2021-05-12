16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Россияне в майские праздники стали больше тратить на фитнес и одежду

01:23, 13 мая 2021
Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне во время майских праздников увеличили траты на фитнес, одежду и обувь. Информацию оператора фискальных данных «Платформа ОФД» приводят «Известия».

По данным издания, средний чек одной покупки в сфере фитнеса составил 2,4 тысячи рублей, а в магазинах одежды — 4,7 тысячи рублей. Эксперты объясняют рост расходов в этих отраслях желанием россиян улучшить физическую форму после длительного пребывания дома на удалённом режиме работы.

Специалисты подчёркивают, что потребитель стремится привести себя в форму как в спортивном зале, так и на свежем воздухе, катаясь, например, на велосипеде или самокате. Что касается роста продаж одежды и обуви, то это происходит за счёт сектора вещей молодёжного и спортивного стиля.

По словам экспертов, в 2020 году произошло снижение продаж одежды и обуви. Восстановление спроса началось со снятием ограничений на работу розничных магазинов, оно будет длиться, предположительно, до конца года.

В свою очередь сервис Qiwi отмечает рост трат на поездки внутри России. Так, оборот в категории авиабилетов в праздники вырос почти на 70%, средний чек составил 17,5 тысячи рублей.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео