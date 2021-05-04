Россияне стали чаще покупать импортное пиво в пандемию

https://static.news.ru/photo/e9e175f6-ad78-11eb-b133-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Розничные продажи импортного пива увеличились более чем на 31% в период с марта 2020 года по февраль 2021 года, передаёт «360».

Как уточняется, наиболее востребованным оказалось пиво из Германии, поставки которого в Россию возросли на 29%. Также популярностью пользовались пенные напитки из Мексики, Латвии, Чехии и Бельгии.

Аналитики полагают, что спрос на заграничное пиво увеличился из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений. Так, раньше россияне могли пить импортное пиво во время путешествий по Европе, закрытие границ же заставило употреблять его дома. Кроме того, влияние оказало временное ограничение работы баров.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин России предложил запустить в стране эксперимент по маркировке импортного алкоголя. Напомним, оборот спиртного без специальных или акцизных марок в России запрещён. Это требование не распространяется на пиво и пивные напитки.