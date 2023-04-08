Россияне стали чаще подниматься в горы внутри страны «Коммерсант»: в России вырос спрос на внутренний горный туризм на 15%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала декабря 2022 по конец марта 2023 года россияне стали на 15% чаще посещать горнолыжные курорты внутри страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Travelata.ru. Эту информацию также подтвердил и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По данным специалистов, наиболее востребованным оказался горнолыжный курорт «Красная Поляна» — 58% продаж пришлись именно на него.

При этом гендиректор «Красной Поляны» Яна Перепечаева утверждает, что аудитория курорта в последнее время сильно изменилась. Если раньше «Красную Поляну» посещали в большинстве своем горнолыжники, то сейчас стали приезжать обычные люди, ценящие комфорт, уточнила она. По мнению Ромашкина, это нормальная общемировая практика.

Если раньше стандартный семидневный отпуск в горах предусматривал шесть дней катания, теперь — два-три, остальное время туристы тратят на развлечения, — подчеркнул вице-президент АТОР.

Помимо этого, российские туристы стали чаще посещать горнолыжные курорты в Домбае, Архызе, Приэльбрусье и Шерегеше, говорится в публикации.

Ранее Ромашкин заявил, что часть путевок по стране могут упасть в цене на 8–10% после обсуждаемой в правительстве РФ отмены НДС для туроператоров. Минэкономики и Минфин уже предложили обнулить этот налог при продаже турпакетов на внутренних направлениях.