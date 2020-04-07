В России за месяц выросла средняя стоимость покупки ряда товаров «кризисного потребления» — тушёнки, рыбных консервов, пшёнки и риса. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 18 млрд кассовых чеков.
Так, в марте по сравнению с февральскими показателями средняя цена приобретения тушёнки увеличилась на 2% и составила 124 рубля. Причём продажи этого товара выросли в два раза.
Похожая ситуация коснулась рыбных консервов, которые жители страны в марте покупали в среднем за 125 рублей. Это на 2% больше, чем в феврале. Их люди стали уносить из магазина на 26% чаще.
В свою очередь выросли средние расходы на покупку пшена — на 5% (средняя цена — 58 рублей) и риса — на 2% (82 рубля). Однако на 1,7% упала стоимость овсянки и составила 44,4 рубля. Продажи этих круп увеличились на 42%, 22% и 30% соответственно.
Кроме того, в марте россияне на 34% больше покупали лапшу быстрого приготовления (в среднем за 32,2 рубля — рост на 2,2%) и на 29% — бульонные кубики (23,2 рубля — 2,5%).
Люди боятся дефицита и покупают продукты с долгим сроком хранения. В свою очередь продавцы предоставляют эти товары и повышают на них цены. Причём последние в настоящее время растут быстрее спроса: ретейлеры стремятся заработать, полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По её словам, такое поведение магазинов будет продолжаться не более полутора недель.
Затем у людей будут заканчиваться деньги. Средний чек в магазине начнёт уменьшаться. И это будет реальность на весь второй и на весь третий квартал, скорее всего. Просто потому, что деньги где-то нужно взять, когда мир постковидный (от наименования коронавирусной инфекции COVID-19. — NEWS.ru) начнёт работать. И разгуляться особенно будет не на что. Поэтому ретейл, видя определённое насыщение этими продуктами, цены приостановит. Недели полторы ещё есть.
Эксперт отметила, что в течение этого времени стоимость продуктов с долгим сроком хранения может вырасти совокупно от 5% до 10%. Примерно через две недели цены на такие товары начнут снижаться и вернутся к докарантинным показателям.
Однако начнёт дорожать всё импортное — от 15% до 25%. Этот процесс связан с колебаниями курса валюты, спецификой поставок и небольшими объёмами производства, заключила Бодрова.
Россияне закупаются лапшой и консервами, как правило, впрок, а не для ежедневного потребления. Если же придётся перейти только на такую пищу, это не сулит здоровью ничего хорошего, но позволит человеку выжить, рассказала NEWS.ru диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.
По её словам, в условиях самоизоляции нельзя переедать и если есть возможность, следует придерживаться сбалансированного питания.
Пока продукты, слава богу, есть, это может быть птица, рыба или мясо по два-три раза в неделю. Те же крупы, побольше овощей и фруктов. Очень хорошо — свежевыжатые соки, повышающие иммунитет. Кисломолочные продукты, потому что должен работать кишечник. И дробное питание всё-таки. Несколько раз в день, но понемногу. И нужно стараться есть низкокалорийные продукты, меньше жареного, острого, мучного, печного. Поменьше сыров, колбас, сарделек.
В случае затянувшегося режима самоизоляции и перехода к «кризисным продуктам» последние стоит употреблять дробно. Например, утром это может быть гречка, днём — тушёнка, а вечером — суп или консервированная рыба. Причём лучше стараться есть без гарнира, подчеркнула диетолог.
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