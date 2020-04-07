В России за месяц выросла средняя стоимость покупки ряда товаров «кризисного потребления» — тушёнки, рыбных консервов, пшёнки и риса. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 18 млрд кассовых чеков.

Так, в марте по сравнению с февральскими показателями средняя цена приобретения тушёнки увеличилась на 2% и составила 124 рубля. Причём продажи этого товара выросли в два раза.

Похожая ситуация коснулась рыбных консервов, которые жители страны в марте покупали в среднем за 125 рублей. Это на 2% больше, чем в феврале. Их люди стали уносить из магазина на 26% чаще.

В свою очередь выросли средние расходы на покупку пшена — на 5% (средняя цена — 58 рублей) и риса — на 2% (82 рубля). Однако на 1,7% упала стоимость овсянки и составила 44,4 рубля. Продажи этих круп увеличились на 42%, 22% и 30% соответственно.

Кроме того, в марте россияне на 34% больше покупали лапшу быстрого приготовления (в среднем за 32,2 рубля — рост на 2,2%) и на 29% — бульонные кубики (23,2 рубля — 2,5%).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди боятся дефицита и покупают продукты с долгим сроком хранения. В свою очередь продавцы предоставляют эти товары и повышают на них цены. Причём последние в настоящее время растут быстрее спроса: ретейлеры стремятся заработать, полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По её словам, такое поведение магазинов будет продолжаться не более полутора недель.

Затем у людей будут заканчиваться деньги. Средний чек в магазине начнёт уменьшаться. И это будет реальность на весь второй и на весь третий квартал, скорее всего. Просто потому, что деньги где-то нужно взять, когда мир постковидный (от наименования коронавирусной инфекции COVID-19. — NEWS.ru) начнёт работать. И разгуляться особенно будет не на что. Поэтому ретейл, видя определённое насыщение этими продуктами, цены приостановит. Недели полторы ещё есть. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Эксперт отметила, что в течение этого времени стоимость продуктов с долгим сроком хранения может вырасти совокупно от 5% до 10%. Примерно через две недели цены на такие товары начнут снижаться и вернутся к докарантинным показателям.

Однако начнёт дорожать всё импортное — от 15% до 25%. Этот процесс связан с колебаниями курса валюты, спецификой поставок и небольшими объёмами производства, заключила Бодрова.

Россияне закупаются лапшой и консервами, как правило, впрок, а не для ежедневного потребления. Если же придётся перейти только на такую пищу, это не сулит здоровью ничего хорошего, но позволит человеку выжить, рассказала NEWS.ru диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

По её словам, в условиях самоизоляции нельзя переедать и если есть возможность, следует придерживаться сбалансированного питания.

Пока продукты, слава богу, есть, это может быть птица, рыба или мясо по два-три раза в неделю. Те же крупы, побольше овощей и фруктов. Очень хорошо — свежевыжатые соки, повышающие иммунитет. Кисломолочные продукты, потому что должен работать кишечник. И дробное питание всё-таки. Несколько раз в день, но понемногу. И нужно стараться есть низкокалорийные продукты, меньше жареного, острого, мучного, печного. Поменьше сыров, колбас, сарделек. Марина Хорол врач-диетолог, гастроэнтеролог врач-диетолог, гастроэнтеролог

В случае затянувшегося режима самоизоляции и перехода к «кризисным продуктам» последние стоит употреблять дробно. Например, утром это может быть гречка, днём — тушёнка, а вечером — суп или консервированная рыба. Причём лучше стараться есть без гарнира, подчеркнула диетолог.