Россияне стали больше тратить на лекарства «Ромир»: россияне стали меньше тратить на путешествия и больше на лекарства

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россияне за последние полгода стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, передает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование компании «Яков и партнеры» и холдинга «Ромир». В то же время увеличились траты граждан РФ на лекарства и ЖКХ.

С точки зрения оценки трат за последние полгода респонденты уже отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию, — заявили авторы исследования.

В ходе опроса выяснилось, что в ближайшие полгода основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем.

Ранее днем фонд «Общественное мнение» сообщил, что большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента России. Согласно данным опроса, 78% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, еще 11% ответили, что глава государства «скорее плохо» справляется со своими обязанностями, а 12% опрошенных затруднились с ответом.

До этого президент заявил, что ВВП за 11 месяцев снизился только на 2,1%. При этом, по его словам, снижение по итогам года ожидается лишь на 2,5%. Глава государства также призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики, особо отметив темпы роста в агропромышленном и военно-промышленном комплексах.