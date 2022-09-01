Россияне с 1 сентября могут лишиться гаражей Юрист Довженко: россияне могут лишиться гаражей при их использовании не по назначению

Фото: Социальные сети

С 1 сентября в России владельцы гаражей и машино-мест, использующие свои объекты не по назначению, рискуют их потерять. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости адвокат Арина Довженко. С начала осени в силу вступают соответствующие поправки в Гражданский кодекс.

Эти поправки позволяют изымать помещения и машино-места, использующиеся не по назначению, а также в связи с систематическим нарушением прав соседей или за бесхозяйственное содержание помещений, ведущее к их разрушению.

Отныне при поступлении жалоб на складирование мусора или использование гаража в качестве ремонтной мастерской или автомобильной мойки органы местного самоуправления имеют право устроить проверку и призвать собственника исправить нарушения.

Если последнего не произойдет, суд по иску госорганов может принять решение о продаже помещения. Оно будет выставлено на публичные торги, собственник получит вырученные средства за вычетом издержек.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России при прохождении технического осмотра (ТО) легковых автомобилей, грузовиков и автобусов уменьшится количество обязательных требований. С этого дня разрешено не проверять транспортное средство на наличие повреждений или коррозии тормозных трубок. Также инспекторы не станут обращать внимание при проверке на отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки. Не станет препятствием и нерабочее штатное противоугонное средство.