Самолет с россиянами вылетел в атакуемый палестинцами Тель-Авив Борт авиакомпании Red Wings вылетел из Сочи в аэропорт Тель-Авива

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская авиакомпания Red Wings возобновила полеты в Израиль 9 октября, борт вылетел из Сочи в аэропорт Тель-Авива, рядом с которым в этот же день упала палестинская ракета. Рейс WZ-4311 в Тель-Авив был ранее отменен из-за вооруженных столкновений и массивных ракетных атак в различных регионах Израиля. Борт вылетел с задержкой на полтора часа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолет с российского курорта вылетел в 12:54. На 11 октября запланирован рейс Жуковский — Минеральные Воды — Тель-Авив и Махачкала — Тель-Авив, на 12 октября — рейс Домодедово — Минеральные Воды — Тель-Авив.

Полеты по указанным маршрутам в соответствии с рекомендациями государственного регулятора осуществляются в дневное время, — сообщили в пресс-службе перевозчика.

В Red Wings подчеркнули, что полеты будут продолжены вне зависимости от спроса на билеты. При этом в компании непрерывно отслеживают развитие ситуации на Ближнем Востоке, в случае повышения рисков «выполнение программы будет временно приостановлено».

Ранее одна из ракет, выпущенных из сектора Газа по направлению к Израилю, упала рядом с международным аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве. Подтверждающие кадры очевидцы опубликовали в Сети. Упавший снаряд не отразился на работе воздушной гавани, однако в здании сработала сирена, что спровоцировало панику среди людей, находившихся на месте.