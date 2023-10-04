Россияне по всей стране не могут получить услуги в МФЦ из-за сбоя в системе Baza: в системе Социального фонда России произошел сбой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители сразу нескольких регионов РФ столкнулись с невозможностью получения услуг в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщает Telegram-канал Baza. Сотрудники ссылаются на сбой в системе Социального фонда России, которая зависла и заблокировала работу.

По данным канала, неполадки начали фиксировать еще утром 3 октября. В течение всего дня система работала с перебоями, и к утру 4 октября зависла окончательно. Граждане жалуются, что чаще всего проблемы возникают с выплатой и оформлением пенсий.

Сбой в системе Социального фонда России совпал с поломкой базы регистрации транспортных средств. Граждане не могут поставить автомобили на учет уже несколько дней, что провоцирует огромные очереди в районных отделах регистрации.

Также ранее сообщалось о сбоях в системе оповещения в нескольких районах Москвы. Жалобы поступали от жителей Бутово, Новогиреево, Гольяново, Перово, Орехово-Борисово Южное и Сокольников. Они не услышали громкоговорители, которые работали по всей России 4 октября. При этом Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что проверка была полностью завершена. Информацию о сбоях где-либо в ведомстве не комментировали.