Россияне неожиданно поставили антирекорд по зарплатным амбициям HeadHunter: треть россиян готова снизить зарплатные ожидания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс готовности снизить зарплатные ожидания составил 0,15 пункта, тем самым побив исторический максимум в первом квартале текущего года, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса HeadHunter. Отмечается, что 33% респондентов согласны отказаться от амбиций ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место.

Наименьшую готовность к снижению зарплатных ожиданий показали жители Северо-Западного федерального округа, где индекс готовности составил 0,05 пункта, а наибольшую — в Дальневосточном федеральном округе (0,25 пункта). Что касается профессий, то согласие убавить зарплатные стремления показали сотрудники сферы закупок, а самыми негибкими в этом вопросе оказались представители из IT-сферы.

Индекс готовности снизить зарплатные ожидания является оценкой настроения соискателей в определенный период времени и прогнозы на ближайшее время. Он находится между показателями от –1 до +1, где –1 указывает на негативное состояние сотрудников, а +1 говорит об их уверенности на рынке труда.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума заявил, что доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны. По его словам, предприятия должны увеличивать заработные платы россиян.