Россияне назвали сферы с самым быстрым карьерным ростом

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Сервис по поиску работы опросил более пяти тысяч россиян со всей России и выяснил, что быстрее всего оказаться на руководящих должностях можно в сферах общепита, IT, промышленности, маркетинга, рекламы и PR.

О том, что достичь руководящей должности проще всего в сфере ресторанов и кафе, заявили 26% опрошенных. Лучшими городами в этом плане они назвали Москву (74%), Санкт-Петербург (55%), Сочи (23%), Новосибирск и Екатеринбург (по 20%). На сферу IT указали 24% респондентов. Наиболее интенсивно, по мнению опрошенных, эта отрасль развивается в Москве (82%), Санкт-Петербурге (66%), Новосибирске (27%), Екатеринбурге (24%) и Казани (18%).

Отрасли производства и промышленности, как наиболее подходящие для быстрого карьерного роста, отметили 23% респондентов. Ещё 22% участвовавших в опросе россиян назвали сферу маркетинга, рекламы и PR. Кроме того, быстрый карьерный рост, по их мнению, наблюдается в отрасли банков, финансов и инвестиций (20%), в транспортной сфере (19%), строительстве (18%), охране (11%) и ретейле (11%), передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, Всемирный банк сообщил, что в прошлом году в мире численность рабочей силы составила почти на 66 миллионов человек больше, чем пятью годами ранее. Многие из этих работников — люди моложе 35 лет.

Журнал US News & World Report составил рейтинг стран, в которых лучше всего начинать свою карьеру. На первом месте Россия. В топ-5 вошли Италия, Франция, Великобритания и Катар. Список был составлен по глобальному опросу на основе нескольких критериев: состояние в стране рынка труда, её экономическая стабильность, состояние предпринимательства, равенство доходов населения, инновации, качество места для жизни и прогрессивность. В опросе приняли участие 6,5 тысячи человек до 35 лет.