Россияне назвали самый романтичный город страны

Около 36% опрошенных россиян назвали Санкт-Петербург городом с самой романтичной атмосферой в стране. Большинство остановили свой выбор на Северной столице из-за большого количества парков и скверов для свиданий (58%), музеев и выставок (42%), а также из-за красивой природы (40%), сообщает «Газета.Ru».

Вторым городом, наиболее подходящим для свиданий, 27% участников исследования назвали Москву. В столице также отмечают наличие парков и скверов (52%), модных ресторанов и кафе (46%), а также доступность досуговых центров (40%), — говорится в сообщении.

Тройку лидеров замыкает Сочи. 19% респондентов выбрали его из-за близости к морю (71%), красивой природы (61%) и большого количества парков и скверов (46%). По тем же критериям оценили и Ялту, однако город в Крыму набрал лишь 12% голосов.

Опрос проводился в феврале 2022 года во всех округах России среди семи тысяч респондентов.

Ранее стало известно, что желающие отметить День святого Валентина в России и не выкладывать за это большую сумму могут отправиться в Мурманск, чтобы в романтичной обстановке посмотреть на северное сияние. Любителям зимнего отдыха также предлагается отдохнуть на горнолыжных курортах Кировска.