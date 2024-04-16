Россиянам за обход санкций может грозить уголовная ответственность РБК: обход санкций ЕС может обернуться для россиян уголовной ответственностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз ввел уголовную ответственность за обход санкций, и она может коснуться россиян, которые находятся под рестрикциями, пишет РБК со ссылкой на юристов. Эксперты объяснили, что речь идет также о нарушениях, совершенных за пределами объединения. Уголовная ответственность грозит тем, кто совершил преступления, к которым имеет отношение гражданин ЕС.

Целевые «адресаты» этой директивы — это не только европейские компании и операторы, но и, конечно, сами подсанкционные лица, — объяснил специалист по санкциям Юрий Шумилов.

Руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП Денис Примаков сообщил, что страны ЕС по-разному администрируют нарушение санкций. В Голландии, например, за обход рестрикций грозит тюремное заключение на срок до шести лет, а в Латвии — до восьми лет лишения свободы. При этом в некоторых государствах объединения вовсе нет уголовной ответственности. Евросоюз принял нововведение, чтобы унифицировать наказание за нарушения.

Европейский союз 12 апреля признал помощь в обходе санкций уголовным преступлением. Отмечается, что во всех государствах, членствующих в ЕС, за содействие поездкам в страны объединения лицам, находящимся под рестрикциями, а также за торговлю подсанкционными товарами будет назначаться уголовная ответственность.