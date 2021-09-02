Россиянам уточнили правила выселения из социального жилья

Верховный суд России признал, что если граждане не вселились в предоставленное по социальному найму жильё и не тратились на его содержание, это не может считаться абсолютным основанием для расторжения с ними договора.

Дело о конфликте родственников направлено на новое рассмотрение. Они получили по договору соцнайма проживать в двухкомнатной квартире. После заключения соглашения у них возник конфликт, и в квартиру вселился только один человек, а шесть его родственников стали проживать в другом месте.



Мужчина обратился в суд с иском о признании родственников утратившими право проживания в квартире. Те подали встречный иск, в котором требовали, чтобы им не мешали пользоваться жильём. Суд встал на сторону истца.

Верховный суд счёл эти выводы ошибочными, ссылаясь на статью 71 Жилищного кодекса, согласно которой временное отсутствие нанимателя жилья по договору соцнайма или проживающих совместно с ним членов семьи не меняет их права и обязанности пользования помещением. Предыдущие решения судов Верховный суд отменил, дело будет снова рассматриваться апелляционной инстанцией.

Ранее сообщалось, что основным источником получения жилья россиянами должна стать ипотека. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Как считает депутат, строительство ипотечной недвижимости может реально помочь решить в стране жилищный вопрос.