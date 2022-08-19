Россиянам рассказали, почему не стоит сейчас брать ипотеку Риелтор Апрелев призвал пока не спешить брать ипотеку, так как могут появиться более выгодные условия

Если жилплощадь рассматривается как инвестиция, то сейчас не стоит брать ипотеку, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Москва 24». По его словам, в ближайшем будущем для этого могут появиться более привлекательные условия.

Большая часть аналитиков говорят о том, что цены на недвижимость в ближайший год точно будут снижаться небольшими темпами. Сейчас инвестиционная привлекательность не на самом высоком уровне, поэтому, безусловно, есть смысл подождать, — отметил Апрелев.

Однако если недвижимость рассматривается как жилье, добавляет эксперт, оформление ипотеки лучше не откладывать. На сегодняшний день действуют множество льготных программ для желающих приобрести квартиру, заверяет Апрелев.

Да, наверное, недвижимость через год станет на 10% дешевле. Но пока непонятно, будет ли ипотека выдаваться по той же ставке или она еще понизится. На сегодняшний момент есть очень много льготных программ. Может, имеет смысл внимательно посмотреть, подпадаете ли вы под них, и воспользоваться ими, — объяснил он.

По его словам, сейчас застройщики особенно нуждаются в деньгах для развития проектов, поэтому при необходимости они могут скорректировать цену на недвижимость.

Ранее эксперт по недвижимости Ксения Аверс заявила, что к октябрю-ноябрю застройщики захотят спасти свой бизнес от банкротства из-за низких доходов и начнут массово распродавать квартиры по себестоимости. По ее словам, некоторые стройплощадки уже заморожены, а дальше ситуация с продажами у застройщиков и риелторов будет гораздо хуже, чем сейчас.