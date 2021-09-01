Россиянам рассказали о проблемах с алкоголем после COVID-19
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
15:09, 01 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
После заболевания коронавирусом одной из проблем может стать восприятие алкоголя. Об этом «Ридусу» заявила терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.
Она отметила, что коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных и вкусовых ощущений, так и их искажение. В последнем случае продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента некоторых продуктов, среди них и алкоголь.
Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного — ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток, — сказала Чернышова.
По её словам, некоторые граждане ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех. Терапевт добавила, что в некоторых случаях может ощущаться неприятный привкус, и тогда человек отказывается от целых групп продуктов питания, в том числе и алкоголя.
Ранее американский диетолог Эми Гудсон перечислила напитки, которые вредят здоровью и повышают риск воспаления в человеческом организме. По её словам, ни один напиток не вызывает воспаления сам по себе, но всё зависит от того, как часто человек употребляет ту или иную жидкость. Например, люди, часто употребляющие продукцию с высоким содержанием сахара, имеют больший риск хронического воспаления на фоне других проблем со здоровьем.