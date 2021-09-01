Россиянам рассказали о проблемах с алкоголем после COVID-19

После заболевания коронавирусом одной из проблем может стать восприятие алкоголя. Об этом «Ридусу» заявила терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

Она отметила, что коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных и вкусовых ощущений, так и их искажение. В последнем случае продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента некоторых продуктов, среди них и алкоголь.

Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного — ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток, — сказала Чернышова.

По её словам, некоторые граждане ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех. Терапевт добавила, что в некоторых случаях может ощущаться неприятный привкус, и тогда человек отказывается от целых групп продуктов питания, в том числе и алкоголя.