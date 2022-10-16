Россиянам рассказали о появлении двух новых дорожных знаков Юрист Редин: в РФ появятся два новых знака, касающиеся электромобилей и автобусов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Два новых знака в скором времени включат в правила дорожного движения (ПДД). Они будут касаться зарядки электромобилей и движения автобусов, а также введут ограничения в отношении электротранспорта. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал юрист Егор Редин.

Он отметил, что необходимость обозначения специальных заправочных станций возникла в связи с ростом популярности электросамокатов и им подобных транспортных средств. По словам Редина, на этом знаке изобразят колонку и электрокабель.

Также юрист сообщил, что в ПДД будет включен знак «движение автобусов запрещено». Его введут с целью разгрузки дорожной сети. Ограничение коснется частных транспортных средств. Кроме того, платную парковку дополнительно обозначат монетой.

Регулярные изменения в ПДД, по словам юриста, требуются для корректировки законодательной базы в связи с новой действительностью.

Ранее юрист Сергей Савельев предупредил водителей о том, что их могут оштрафовать за нарушения, допущенные на автозаправочных станциях (АЗС). В список таких нарушений входит в том числе курение, поскольку в таких местах действуют нормы и правила противопожарной безопасности.

В свою очередь адвокат Евгения Рыжкова предупредила, что штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) следует оплачивать вовремя. В противном случае сумма штрафа будет увеличена в два раза, а также могут последовать административный арест или обязательные работы.