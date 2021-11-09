Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой

Синоптики скорректировали прогноз погоды на предстоящую зиму в пользу более тёплого сценария.Об этом в интервью радио Sputnik сооббщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ранее зима прогнозировалась в районе климатической нормы, однако затем прогнозы поменялись.

То, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям, - сказал Тишковец.

По его словам, предстоящая зима, скорее всего, окажется похожа на европейскую, при этом с большим количеством снега..

Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее "еврозиму", - объяснил специалист.

При этом Тишковец призвал не полагаться на народные приметы по поводу грядущей зимы. Синоптики сравнивали приметы с климатической статистикой и оказалось, что 90% "народной мудрости" не работает. Тем не менее, 10% оказались вполне рабочими. но эти приметы относятся к краткосрочным прогнозам.

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