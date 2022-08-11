Россиянам рассказали о новой возможности перелетов во Вьетнам АТОР: россияне смогут летать на курорты Вьетнама через Казахстан

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Авиакомпания Vietjet Air планирует соединить регулярными рейсами Казахстан и популярный вьетнамский курорт Нячанг. В связи с этим осенью у российских туристов появится новая возможность перелетов во Вьетнам всего лишь с одной стыковкой, сообщает АТОР.

По информации Комитета гражданской авиации Казахстана, бюджетная вьетнамская авиакомпания VietjetAir планирует с конца сентября открыть регулярные рейсы по маршрутам Камрань — Нур-Султан и Камрань — Алматы с частотой 2-3 раза в неделю. Воздушные линии будут обслуживать лайнеры Airbus А330, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, ключевую роль в спросе на новый стыковочный маршрут будет играть стоимость перелета во Вьетнам через Казахстан и обратно, которая, к слову, еще не была объявлена. Однако в ассоциации предварительно посчитали, что она составит 50 тысяч рублей на одного пассажира. Такой вариант может привлечь российских туристов.

Билеты в Казахстан туда-обратно стоят от 250 долларов (от 15 тысяч рублей) на одного. Если билеты из Казахстана в Нячанг в обе стороны будут стоить на уровне 600 долларов (от 36 тысяч рублей), то такой вариант может привлечь российских туристов, поскольку общая сумма стыковочного перелета тогда составит примерно 50 тысяч рублей, — добавляют эксперты.

По их словам, транзитный поток во Вьетнам через Казахстан все же не будет массовым, но на каждый стыковочный маршрут найдется свой потребитель. При этом подразумевается и обратная сторона такой выгоды: при перелете через Казахстан билеты будут выписаны на 2 разные авиакомпании. Поэтому багаж туристам придется получать и сдавать в пункте пересадки самостоятельно.

Сейчас российские туроператоры предлагают туры в Нячанг со стыковкой в Узбекистане (в Ташкенте). Например, поездка на 10 ночей, включая перелет из Москвы, стоит от 200 тысяч рублей на двоих.

Ранее путешественник из Нижнего Новгорода Александр Токарев поделился рекомендациями, как сэкономить на поездке во Вьетнам. Для этого, по его словам, не нужно покупать дорогие готовые туры. Самые дешевые авиабилеты можно приобрести за 3–4 месяца до поездки, а также стоит поселиться в хостеле, ведь там дешевые проживание и питание. Кроме того, во Вьетнаме действует безвизовый режим 15 дней, поэтому во время короткой поездки можно обойтись без нее.