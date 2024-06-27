Россиянам рассказали, как украинские дроны долетают до Московской области Полковник Матвийчук: долетающие до областей дроны могут запускать диверсанты

Фото: МО Украины

Долетающие до Московской и Тверской области беспилотники могут запускать диверсанты, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, полет на очень большие расстояния не может быть не замечен средствами ВС РФ.

Я предполагаю, что эти дроны запускаются не с территории Украины, а с территории России так называемыми спящими ячейками диверсантов, которые были заброшены еще до начала конфликта или попали на нашу территорию через третьи страны, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что отечественные средства не могут не засечь полет протяженностью 600-700 км. Поэтому, скорее всего, БПЛА могли отправлять с какой-нибудь поляны или дачи, чтобы нанести удар по Московской и Тверской областям, заключил Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над несколькими регионами России. По данным ведомства, дроны были сбиты над Тверской, Московской и Белгородской областями.

До этого американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE15, который приступил к патрулированию акватории Черного моря 21 июня, покинул зону разведки в Крыму, после того как встретился с российским истребителем МиГ-31. Самолет ВКС РФ летел над дроном США и не открывал по нему огонь. Минобороны России эту информацию не комментировало.