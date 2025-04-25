В Госдуме нашли способ, как снизить цены на продукты за один месяц Депутат ГД Делягин: для снижения цен нужно ограничить произвол монополий

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Для устойчивого снижения цен в России необходимо позволить Федеральной антимонопольной службе начать выяснять структуру цены и ограничить произвол монополий, заявил изданию НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, подобные меры успешно применяются за рубежом.

Нужно ограничить произвол монополий, нужно дать антимонопольной службе право, как во всех нормальных развитых странах, выяснять структуру цены. Потому что причина роста цен — это произвол монополий, когда сталь по цене золота, — заявил депутат.

Делягин напомнил, как с ростом цен боролись в Германии в 90-е годы: при резких колебаниях цен их сначала возвращали на место, а затем профильные ведомства проводили расследования и выясняли причины. Он также призвал нормализовать налогово-таможенную систему, чтобы было выгодно налаживать производство внутри страны, а не вывозить сырье за рубеж.

У нас налогово-таможенная система абсолютно колониальная. Этих вещей достаточно. Их можно сделать в течение месяца. Никаких проблем нет, было бы желание, —подчеркнул Делягин.

Ранее сообщалось, что крупные маркетплейсы могут поднять цены и сократить ассортимент, если будет принят закон «О платформенной экономике». Ежегодные выплаты по обозначенным в инициативе штрафам могут составить 278 млрд рублей.