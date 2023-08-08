Россиянам рассказали, как получить ВНЖ в Италии после запрета «золотых виз» Юрист Семенко: ВНЖ Италии можно получить через работу или брак с гражданином страны

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Вид на жительство Италии можно получить через работу или брак с гражданином страны, рассказал NEWS.ru юрист-международник Константин Семенко. По его словам, программы типа «золотых виз» в Италии, приостанавливают для россиян по всему миру. Семенко советует в данный момент времени не пытаться получить «золотую визу», так как это достаточно сложный и трудоемкий процесс.

Это связано с политическими аспектами и серьезной проверкой источника по получению доходов. Если человек проживает в Италии постоянно, он сможет получить вид на жительство посредством работы или брака с гражданином страны. Также можно получить права на жительство через третьи страны, которые имеют преференции с Италией. Разработана целая система, как можно проживать в стране и вести бизнес больше того срока, который разрешен изначально, — рассказал он.

Правительство Италии ранее приостановило для граждан России и Белоруссии программу Investor Visa for Italy, по которой те могли получить вид на жительство в стране в обмен на инвестиции. Причины подобных мер в отношении россиян и белорусов не назывались.

До последнего момента граждане России и Белоруссии могли получать «золотые визы» в Италию, для этого им нужно было инвестировать в итальянский стартап не менее €250 тысяч, вложить в любую местную компанию €500 тысяч, потратить €1 млн на благотворительность или купить гособлигации на общую сумму в €2 млн.

Ранее руководитель туристического агентства Анна Невзорова рассказала, что для россиян существует несколько вариантов стран, где возможно отдохнуть без виз. Среди них самым популярным направлением остается Турция. Она отметила, что в начале мая на этом направлении наблюдается большой поток путешественников, но в этом году до сих пор можно найти хорошие ценовые предложения.