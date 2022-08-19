Россиянам рассказали, как отстоять свои права при увольнении

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Если работодатель оказывает давление и подталкивает сотрудника к увольнению, следует написать докладную, сообщает «Федерал Пресс». В ней необходимо рассказать в деталях, кто и как препятствует работе, и попросить разобраться с ситуацией.

Личные неприязни — это не повод для увольнения. Если работник понимает, что начальник оказывает давление и беспричинно придирается к нему, можно написать докладную, рассказав в деталях, кто и как препятствует работе, и попросить разобраться с ситуацией. Важно также указать, что если ситуация разрешится нежелательным способом, то следующий шаг — заявление в суд и трудовую инспекцию, — пишет обозреватель.

При этом важно понимать, пишет обозреватель агентства, что это возможно, если к работе сотрудника нет замечаний, как и к исполнению им трудовой дисциплины. В любом случае при увольнении под давлением не стоит скандалить и применять шантаж, лучше сослаться на Трудовой кодекс. Также эксперты советуют апеллировать личными мотивами: маленькими детьми, кредитами и т.д. Если все эти доводы не убедят начальство передумать, то стоит настоять на компенсации.

Если все-таки руководство компании настроено расстаться, следует настаивать на компенсации. Однако не стоит озвучивать неподъемные суммы. Обычно компенсация — это два-три оклада. Если заработная плата «серая» и оклад сотрудника небольшой, то в случае увольнения речь идет о реальном доходе, иначе компенсация окажется небольшой, — отмечает журналист.

Ранее эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова заявила, что серьезного коллапса и массовой безработицы на рынке труда в России в конце 2022 года — начале 2023 года не ожидается, однако некоторые компании прогнозируют увольнения уже осенью. Более того, в стране остается нехватка специалистов в таких отраслях, как производственный персонал и строительство. По мнению эксперта, к марту 2023 года ситуация на рынке труда окажется стабильнее.