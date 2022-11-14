Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря Эксперт Ключник: до 1 декабря россияне могут сменить страховой фонд пенсионных накоплений

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Россияне ежегодно до 1 декабря могут поменять страховой фонд, в котором формируются их пенсионные накопления (ПФР или НПФ). При этом в течение декабря любой гражданин может отказаться от своего решения и при этом не потерять пенсионные. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник.

По его словам, месячный период, когда можно отыграть назад свое решение, носит название «период охлаждения», Кроме того, в РФ есть два типа перевода пенсионных накоплений — срочный и досрочный, и оба имеют своим особенности.

Дело в том, что сумма накоплений, включая инвестдоход, в фонде фиксируется каждые пять лет после вступления в силу договора. При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новому страховщику, — пояснил эксперт.

При срочном переводе деньги восполняются из резерва по обязательному пенсионному страхованию.При этом сумма может быть восполнена до гарантийной, чего не случается при досрочном переходе.

Ранее стало известно, что правительство отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ был внесен в конце августа в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. законопроектом предполагалось с 1 января 2023 года произвести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя при этом из максимального значения пенсионного коэффициента — 10 вместо трех, а также возобновить индексацию указанных выплат.