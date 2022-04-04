Россиянам рассказали, чего ждать от путешествий в Азию

Бум российских туристов в Азии вряд ли случится, в том числе из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Только лишь наладить авиасообщение для восстановления туризма недостаточно, объяснил он изданию Lenta.ru.

Бума, конечно, ожидать преждевременно. И в Китае, и в большинстве других стран Юго-Восточной Азии действуют ковидные ограничения. <...> Так что открытие новых направлений — это, конечно, фактор позитивный, но происходить всё будет поэтапно. Ну и нужно смотреть, что будет с нашими самолётами. Большая часть из них находится в лизинге, для международного сообщества наши национализации роли не играют. Так что сложностей много, — сказал Барзыкин.

Он отметил, что самым популярным заграничным направлением для российских туристов в 2022 году будет Турция и, вероятно, некоторые средиземноморские страны. Хотя и туда попасть непросто, для этого готовят «специальную логистику».

В любом случае международный туризм будет, пускай и ограниченный, заключил Барзыкин.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович заявил, что отечественные отели для туристов слишком дороги или имеют низкий уровень сервиса. Многие избалованные Турцией и Египтом россияне «лучше на даче отдохнут».