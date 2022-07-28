Россиянам предрекли рекомендательные ковидные ограничения Вирусолог Альтштейн не исключил скорого введения в России рекомендательных ковидных ограничений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России не исключено введение рекомендательных ограничений, но они не будут строго обязательными, поделился прогнозом с NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, россиянам могут посоветовать носить маски в общественных местах и на транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Впервые с середины апреля 2022 года в России за минувшие сутки выявлено 11 515 случаев заражения COVID-19, кроме того, за последние 24 часа 1491 человек был госпитализирован.

Всем людям, которые заботятся о своем здоровье, нужно рекомендовать дистанцирование, мытье рук, маски в людных местах, особенно в транспорте. И, конечно, вакцинация как обязательный компонент. Вакцинация не является стопроцентной защитой, но четко снижает возможность умереть и тяжело заболеть. Поэтому вакцинироваться и ревакцинироваться следует, — отметил Альтштейн.

По мнению вирусолога, рекомендательные ограничения станут постоянными и будут точно действовать до конца года. Жесткого карантина, скорее всего, не будет из-за низкой летальности вируса, а иммунитет населения будет возрастать, подытожил Альтштейн.

Ранее в России выявили семь случаев заболевания подвариантом коронавируса «кентавр». По словам заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, новые подварианты штамма «омикрон» вызывают заболевание, течение которого по тяжести сопоставимо с ОРВИ, и резкий рост числа госпитализаций маловероятен. Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет, однако рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и ревакцинации сохраняются.