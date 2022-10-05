Россиянам посоветовали подождать с покупкой системы ГЛОНАСС для автомобилей Гендиректор тюнинг-ателье Санников: не стоит торопиться с покупкой системы ГЛОНАСС из-за роста цен

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«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях

Из-за требования обязательно устанавливать на ввезенные в Россию автомобили систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС резко повысились цены на нее. Однако в течение нескольких недель рынок должен стабилизироваться, поэтому торопиться с покупкой не стоит, заявил в эфире «Радио 1» гендиректор тюнинг-ателье, ведущий автомобильного YouTube-канала Дмитрий Санников . По его словам, сейчас на рынке наблюдается ажиотажный спрос, который вызвал дефицит системы, поэтому лучше всего подождать около двух месяцев, пока ажиотаж утихнет и цены снизятся.

Я советую повременить месяц-два, присмотреться к ценам, а потом покупать. А вот в феврале снова может резко вырасти спрос, — отметил Санников.

Специалист добавил, что в случае покупки ГЛОНАСС не стоит гнаться за самыми выгодными предложениями, поскольку велик риск наткнуться на мошенников или «умельцев», которые продают подделку и брак. Санников подчеркнул, что при выборе системы следует ориентироваться на среднерыночную цену.

Ранее руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил наделить систему ЭРА-ГЛОНАСС новыми функциями. Согласно документу дополнить легковые автомобили нужно датчиками ускорения и направления, а также черными ящиками.

АвтоВАЗ начал выпуск упрощенных LADA Granta без ABS, SOS-кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и других систем, компоненты для которых в дефиците. На упрощенную Granta устанавливают двигатель ВАЗ-11182 объемом 1,6 литра мощностью 90 л. с., который соответствует не «Евро-5», а нормам «Евро-2».