Россиянам пообещали скорый приход очень теплой погоды Вильфанд: очень теплая погода ожидает ряд регионов России в ближайшие дни

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В ближайшие пять дней в регионах Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов температура поднимется на 8–12 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз в интервью ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако он предупредил, что такая погода не окажется постоянной.

Очень высокая температура прогнозируется в Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах всю рабочую неделю. Аномалии будут достигать 8–12 градусов, — сказал Вильфанд.

По его словам, в Астраханской области, например, воздух прогреется до плюс 22 градусов. В Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Оренбургской областях столбики термометров достигнут отметки плюс 17–19 градусов.

Также превышение климатической нормы на 8–10 градусов ожидается в ряде регионов Сибири — в центре Красноярского края, Салехарде, Уренгое, Томской и Новосибирской областях. Однако уже к концу наступающей недели там заметно похолодает, температура может опуститься сразу на 15 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в середине следующей недели в Москве начнется небольшое похолодание и пойдет снег. По его словам, столбики термометров покажут 1–3 градуса тепла.