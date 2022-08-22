Россиянам пообещали осенью длительный бархатный сезон Вильфанд: длительный бархатный сезон ожидается этой осенью в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России осенью прогнозируется длительный бархатный сезон. Это объясняется тем, что вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря — 25–26, а в Сочи и Анапе — 28 градусов. Это температура экваториальных вод, такое у нас редкость, — отметил синоптик.

Он также добавил, что «фантастически высокая» температура воды наблюдается в Калининградской области — 24 градуса.

Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу, — объяснил Вильфанд.

Он уточнил, что традиционно бархатный сезон длится до конца сентября, однако в этом году он будет продолжаться как минимум всю первую декаду октября.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в Москве на наступающей неделе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до 33 градусов тепла и без существенных осадков. По словам эксперта, это на 7–8 градусов выше климатической нормы. Он добавил, что давление также будет выше нормы на 7–10 мм ртутного столба.