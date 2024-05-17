Россиянам перечислили регионы с самыми опасными клещами Эколог Костарной: в Калининградской области можно встретиться опасных клещей

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В Калининградской и Ленинградской областях можно встретить самых опасных клещей, рассказал в беседе с aif.ru заведующий лабораторией экологии риккетсий НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной. По его словам, клещи могут быть переносчиками вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), клещевых риккетсиозов и других инфекций.

Опасных клещей можно встретить практически на всей территории России, за исключением Воркуты, Мурманска, Якутии, Ямало-Ненецкого округа, Норильска, территорий, расположенных в Заполярье, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что риск заразиться вирусным энцефалитом от клещей присутствует в Республике Карелии и регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Также большая вероятность встретить таких опасных клещей есть в Забайкалье, Алтае, Поволжье, Тыве и в регионах Дальнего Востока.

Клещей, которые являются переносчиками клещевого риккетсиоза, можно встретить в Астраханской, Иркутской, Красноярской областях, в республиках Алтай, Хакасия и Тыва, а также в Алтайском, Приморской и Хабаровском крае, добавил Костарной.

Кроме того, подхватить болезнь Лайма рискуют жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Вологодской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой, Самарской и Калужской областей, заключил эксперт.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал, что клещи не видят разницы в группе крови перед тем, как укусить человека. Он отметил, что они видят лишь живое существо, которое можно атаковать.