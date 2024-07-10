Россиянам объяснили, откуда берутся запросы застройщиков Управляющий «Айтем» Софронов: любой застройщик хочет выгодно продать свой товар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Софронов

Любой застройщик желает хорошо продать свой товар, рассказал на полях международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге управляющий партнер проектной мастерской «Айтем» Андрей Софронов. В комментарии NEWS.ru он объяснил, что здесь важно уметь прогнозировать, что и для кого строится.

Основное желание застройщика — хорошо продать свой товар. Создать продукт, который будет востребован. Исходя из этого строится вся дальнейшая деятельность. Понятно, что продать хоть за какие деньги, чтобы не возместить свои затраты, застройщику не интересно. Поэтому они хотят более-менее четко прогнозировать, сколько они потратят. Они должны четко прогнозировать, кому продадут, что продадут, что будет востребовано. Исходя из этого все требования и формируются, — уточнил собеседник.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что цены на новостройки зависят не только от спроса, который формируют в том числе льготные программы, но и от долгосрочного уровня инфляции, на который влияет использование проектного финансирования, доступности кредитных средств, земельных участков под строительство, нагрузки, связанной с возведением инженерной и социальной инфраструктуры. Он отметил, что в настоящий момент у застройщиков нет поводов для снижения стоимости недвижимости.