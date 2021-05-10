Россиянам обещали аномальное тепло

https://static.news.ru/photo/064a30f4-9ca7-11ea-954c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На текущей неделе в центре Европейской России будет теплее нормы, при этом в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь придут аномально высокие температуры. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в центре Европейской России установится по-настоящему летняя погода.

Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России. В Москве одиннадцатого мая — примерно на два градуса, двенадцатого мая — уже на три градуса, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого — на 4,5 градуса выше нормы, — рассказал метеоролог.

В Центральном федеральном округе в течение всей недели ожидается температурный фон на уровне 19–25 градусов тепла. Это связано с установлением в регионе хорошо выраженного антициклона. При этом осадки ожидаются лишь небольшие. С 11 по 13 мая ожидается солнечная погода, потом станет более облачно.

Начиная с одиннадцатого мая давление будет падать, примерно каждый день на два-три миллиметра, но на температуре это не скажется, — сказал Вильфанд.

При этом в ряде областей Северо-Западного федерального округа в начале недели будет теплее, чем в Центральной России. Это связано с особенностями перемещения воздушных масс. В первую очередь это касается Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской областей. Температура в этих областях составит от 21 до 25 градусов тепла.

Очень сильные аномалии ожидаются на востоке европейской части России, в Приволжском федеральном округе и на Урале, в Западной Сибири. Там отклонение от нормы ожидается в районе 10 градусов в сторону увеличения температурных значений.

Четырнадцатого мая на 12 градусов выше нормы в Приволжском ФО. Там будет 30–32 градуса... Температуры действительно впечатляющие, — отметил Вильфанд.

От 27 до 32 градусов тепла ожидается в Башкирии, Самарской области, Оренбургской области. От 27 до 30 градусов — в Пермском крае. Такая погода продержится до конца недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 9 мая стало последним прохладным днём, после которого в Москве наступает «другая климатическая эпоха».