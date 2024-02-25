Россиянам назвали неочевидные преимущества работы по трудовому договору Депутат Чаплин: трудовой договор гарантирует компенсацию при задержке зарплаты

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальное устройство по трудовому договору позволяет работникам рассчитывать не только на социальные гарантии в виде отпуска, больничного или возможности уйти в декрет, но и на целый ряд дополнительных выплат, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, наличие трудового договора является залогом безопасности граждан.

Задержка зарплаты по закону должна быть компенсирована, как и работа вне рабочего времени, а также оплата простоя по вине работодателя и оплата прогула по вине работодателя (когда работник по вине начальства не может выполнять свои обязательства). Кроме этого, компенсируются командировочные расходы, а также случаи, когда имущество работника было использовано в служебных целях, — указал депутат.

Чаплин также отметил, что при увольнении работодатель обязан компенсировать работнику неиспользованный отпуск, а также выплатить выходные пособия при сокращении или ликвидации компании.

Еще один важный нюанс: всегда надо требовать компенсации за вредные условия труда, разъездной характер работы и за работу в особых климатических условиях. Все эти случаи официально закреплены, и по закону работодатель должен денежно возмещать «за вредность». Не бойтесь требовать то, что положено вам по закону, — подчеркнул парламентарий.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что начальник практически не имеет права изменить условия трудового договора, в том числе размер зарплаты, без согласия сотрудника. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия законны только в случае корректировки организационных или технологических условий труда.