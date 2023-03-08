Россиянам начали продавать активированные за рубежом iPhone «Известия»: в России начались продажи активированных за рубежом iPhone

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Ряд российских ретейлеров начал осуществлять продажи смартфонов iPhone, активированных за рубежом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке. Об ограничении работы сервисов и прекращении продаж продукции в РФ через официальный сайт компания Apple объявила в марте 2022 года. В настоящее время продукция компании поступает в страну в рамках параллельного импорта.

Поставки активированных за пределами РФ смартфонов уже осуществляются, и такие модели присутствуют на нашем рынке, — рассказал один из собеседников издания.

Другой источник сообщил, что у многих ретейлеров имеются или планируются к продаже распакованные iPhone, поскольку только таким образом можно получать значительные объемы для реализации. При этом мелкие продавцы продолжат ввозить неактивированные смартфоны партиями до 100 штук, но такие устройства будут стоить дороже.

Причиной ввоза активированных смартфонов издание называет опасение зарубежных партнеров разрыва контракта с Apple.

Ранее сообщалось, что Apple не позволила адаптировать свои телефоны под российские сети связи. Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на телефонах линейки iPhone 14.

В свою очередь аналитики Mobile Research Group и «М.Видео — Эльдорадо» сообщили, что продажи смартфонов в России в минувшем году составили около 24 млн единиц. По итогам года продажи могут составить 26,5 млн смартфонов по сравнению с 32,5 млн единиц в прошлом году, что примерно на 20% ниже.