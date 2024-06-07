Россиянам могут вернуть возможность летать без пересадок в три страны Россия может вернуть авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия планирует возобновить прямое авиасообщение с Южной Кореей, Индонезией и Саудовской Аравией, сообщил на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Кроме того, российские авиакомпании собираются открыть рейсы в Иорданию и Кувейт, передает корреспондент NEWS.ru. В данный момент РФ поддерживает прямое авиасообщение с 38 странами, уточнил Чернышенко.

Прорабатывается вопрос в ближайшей перспективе возобновить авиасообщение с Индонезией, Саудовской Аравией и Республикой Корея, — сказал вице-премьер.

Чернышенко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин распорядился расширить к 2030 году экспорт туристических услуг. По его словам, для этого власти планируют продвигать отдых в России на зарубежных рынках, упростить визовый режим и создать качественную инфраструктуру.

Путешествия в Россию становятся модным трендом на Ближнем Востоке, видим значительный рост числа туристов из стран исламского мира. Поэтому продолжим работу с нашими партнерами по расширению прямого международного авиасообщения из России, чтобы было комфортно путешествовать как жителям нашей страны, так и иностранным гостям, — отметил он.

Ранее Путин поручил правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2024 года. Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.