Россиянам могут увеличить пенсионный коэффициент периода ухода за ребенком ЛДПР в Госдуме предложила увеличить пенсионный коэффициент периода ухода за ребенком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, предполагающий увеличение пенсионных коэффициентов за год периода ухода за ребенком, засчитываемых в страховой стаж. Текст документа опубликовал в своем Telegram-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов. Там отмечается, что частности, что принятие законопроекта позволит родителям четырех детей получить 48,6 балла.

Законопроектом в целях улучшения пенсионного обеспечения родителей предлагается внести изменения в статью 15 Федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которым коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком, — говорится в пояснительной записке.

На сегодняшний день период ухода одного из родителей за ребенком до достижения им полутора лет засчитывается в страховой стаж, однако максимальный период ограничен сроком 6 лет.

В случае принятия законопроекта за рождение и воспитание четырех и более детей можно получить 48,6 балла, что в 2022 году составляет 5 217,7 рублей, — говорится в пояснительной записке.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года. Депутаты пояснили, что универсальное пособие объединит несколько существующих: ежемесячные выплаты беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам, выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.