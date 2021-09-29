Россиянам грядущей зимой пообещали ряд аномалий

Предстоящей зимой в России велика вероятность проявления различных погодных аномалий. при этом в целом прогнозировать погоду становится всё сложнее. Причиной тому является изменение климата. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель направления «Климат и энергетика» в российском отделении Greenpeace Василий Яблоков.

По словам Яблокова, с каждым годом прогнозировать погоду становится всё сложнее, поскольку изменение климата вносит коррективы в атмосферные процессы. В этой связи неточность прогнозов не является виной метеорологов.

Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо, — пояснил климатолог.

Он также подчеркнул, что раньше погодные аномалии встречались гораздо реже, чем в настоящее время. В этой связи специалист не исключил высокую вероятность аномалий и предстоящей зимой.

Мы можем ожидать и классическую зиму — снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые всё чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019–2020 годов, — сообщил Яблоков.

Ранее сообщалось, что лето 2021 года в Москве стало вторым самым жарким после сезона 2010 года за всю историю метеонаблюдений.