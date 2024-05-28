Россиянам грозят штрафы и сроки за дипфейки «Известия»: в России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуму на текущей неделе внесут законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за использование изображения или голоса, а также биометрических данных россиян без их согласия, пишут «Известия». Соответствующие поправки могут внести в статьи Уголовного кодекса РФ (клевета, кража, мошенничество, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Штраф может составить до 1,5 млн рублей.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что с развитием компьютерных технологий начали появляться возможности для создания аудио- и видеоматериалов, которые используются для обмана людей. Речь идет об искусственном интеллекте, который помогает мошенникам генерировать дипфейки.

Сейчас за использование подобных материалов никакая ответственность не грозит, поэтому в Госдуме считают, что в УК РФ нужно ввести наказания за такого рода преступления. Максимальный штраф может составить 1,5 млн рублей, а лишить свободы могут на срок до семи лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков столкнулся с записью с подделкой своего голоса. Он заявил, что с дипфейками невозможно бороться полностью, однако все должны быть начеку из-за этих технологий.

До этого эксперт по ИИ Олег Лупиков рассказал, как распознать нейромошенника. По его словам, нужно обратить внимание на речь: если она поставленная и без пауз, значит, это искусственный интеллект.