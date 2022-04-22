Россиян заверили, что отключить в стране GPS невозможно

Отключить в России GPS невозможно, заверил главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в разговоре с «360». Система навигации работает через спутники на орбите, и её отключение технически нереально, объяснил он. Деактивировать часть спутников можно, но это не нужно контролирующим систему США.

Конечно, ни о каком отключении GPS речи не идёт и быть не может. Это технически невозможно. Система GPS — это спутники, которые находятся на орбите и транслируют сигнал на Землю. Можно отключить часть спутниковой группировки, но тогда от этого пострадает не только территория России, но и сопредельные страны. В этом сама система GPS и США, которые её контролируют, не заинтересованы, — сказал Гусаров.

Он добавил, что сбоев работы GPS пока не было, но к ним нужно быть готовыми, вот Росавиация и сообщила об этом. Она попросила уведомлять о таких случаях, чтобы предупредить другие компании.

На работу бортовых систем самолёта GPS не влияет, это лишь вспомогательная система, считает Гусаров.

В свою очередь лётчик-испытатель Вадим Базыкин назвал возможный отказ от использования GPS в самолётах достаточно критичным. Пилоты не имеют навыков управления без GPS, потому что в современных российских самолётах используется именно эта система. Лётчики управляют компьютером на основе GPS, объяснил он.