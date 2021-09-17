Законопроект, предполагающий повышение штрафов за неправильное обращение с оружием, внёс в Госдуму Госсовет Республики Татарстан. Соответствующий документ доступен в базе нижней палаты парламента.

Законопроектом в целях повышения обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и профилактики правонарушений и преступлений с использованием оружия предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до пяти тысяч рублей, - сообщают авторы в пояснительной записке к документу.

Необходимые поправки предполагается внести в статью 20.8 КоАП РФ. Если изменения окажутся реализованы, впредь за нарушение правил хранения, ношения, уничтожения оружия или паторонов гарушителю придётся запоатить пордка 5 тысяч рублей. В настоящее время наказание носит административный харакер

Законопроектом в целях повышения обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и профилактики правонарушений и преступлений с использованием оружия предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до пяти тысяч рублей